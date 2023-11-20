Поздравляем, ваш ребёнок пацифист. Зачем школьников в Петербурге спрашивали об отношении к войне и мигрантам

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





В петербургской гимназии школьников попросили пройти опрос, который очень не понравился их родителям: вопросы были в том числе про убийства, психически больных людей и мигрантов. Корреспондент «Фонтанки» изучила методичку по интерпретации результатов и обнаружила: показателями личностного роста в тесте считаются пацифизм и неприятие насилия, а милитаризм и ксенофобия — признаками регресса.

«Это был не мониторинг, это была травма детям. Мой сын вообще ставил 0, чтобы не отвечать на эти вопросы, потому что он часто даже не понимал, о чем речь», — рассказала «Фонтанке» встревоженная родительница. Её ребёнок был одним из тех, кого в гимназии № 524 попросили пройти опросник «Мониторинг личностного роста школьников».



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Тестирование, как позже объяснили в администрации Московского района, провели среди пятых, девятых и одиннадцатых классов (сама гимназия говорит еще об опросе среди семиклассников). Идею дать порассуждать школьникам о том, можно ли убивать людей ради справедливости, некоторые родители не оценили. Те, кто счел такие этические размышления преждевременными, начали писать жалобы и в школу, и в петербургский комитет по образованию.

Сначала родителей заверили, что мониторинг проводят «для внутренней оценки и анализа качества работы» учебного заведения. Не хотите — не проходите. Для непонятливых к сообщению прикрепили два документа: текстовое пояснение о том, что такое рост личности и как его измерять в школе, и презентацию.



Не обошлось без присущей педагогам дидактики. «В нашем удивительном мире есть масса вещей, которые нельзя назвать однозначными, особенно если речь идет о мире внутреннем. Рост личности — один из самых важных путей, которые каждому из нас предстоит пройти, ну или хотя бы попробовать это сделать, или решить, что сделали, а на самом деле даже не пробовать», — многозначительно замечают авторы текста в самом начале.

Вероятно, такое объяснение родителей не удовлетворило: в итоге тестирование в гимназии прекратили. В районной администрации «Фонтанке» объяснили, что причиной отмены мониторинга стала как раз негативная реакция родителей. Точно так же ситуацию прокомментировали и в комитете по образованию.



Изначально мониторинг, как говорят в администрации Московского района, решили провести после весеннего совещания в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. На нем успешным опытом работы с опросником поделилась одна из школ Невского района.

Рядовая новость об опросе и тревоге родителей (каких только тестов ни проводят в школах) прозвучала громче обычного. Из-за вопросов, которые даже некоторые СМИ посчитали разработанными к актуальной повестке. Обращали внимание на тезис, предложенный к обсуждению: «Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы».



Но методика была разработана еще в 2003 году. Это видно и по выходным данным брошюры, и по прежним упоминаниям в сети. Никакие изменения в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной в нее не вносили: она была использована в авторском варианте, подтвердили «Фонтанке» в комитете по образованию. В других школах района методику, как заверили в администрации, не использовали.



На сайте одной из петербургских школ сохранилась авторская методичка от 2003 года одного из авторов опросника, доктора педагогических наук Павла Степанова, с объяснениями, как стоит интерпретировать полученные результаты. На этом надо остановиться отдельно.

Вот что говорится о личностном росте в самом начале статьи: «В современном российском обществе, мыслящем себя в рамках так называемой общемировой (а точнее европейской) цивилизации, приоритетными признаются гуманистические ценности. Таким образом, личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе».



Далее Степанов заключает, что развитие личности может быть как прогрессивным, так и регрессивным. Показателями личностного роста считаются в том числе пацифизм, миротворчество, неприятие насилия и толерантность, а показателями личностного регресса — милитаризм, ксенофобия и национализм. Результаты опроса автор предлагает считать не точным диагнозом, а тенденцией и «поводом для педагогического размышления».



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Всего школьникам предлагают оценить 91 утверждение о самом себе, семье, других окружающих людях, отечестве, природе, мире, труде, культуре и знаниях. Ребенок должен отметить, насколько ему созвучны эти утверждения, и поставить соответствующую цифру — от +4, если согласен полностью, до -4, если не согласен категорически.



Исходя из интерпретаций автора, о личностном регрессе можно говорить, если школьник считает выступающих против войны трусами, одобряет жестокость по отношению к военнопленным и уверен, что другие страны должны уважать и бояться сильные военные державы — в том числе и Россию.

Утверждения из предыдущего абзаца показывают отношение школьника к миру: оправдывает ли он применение силы, готов ли идти на уступки во время конфликтов или «для подростка не существует альтернативы — переговоры или военная операция».



Отношение к своему отечеству определяют другие утверждения. Подросток, которому присущи развитые чувства гражданственности и патриотизма, будет говорить, что иногда испытывает волнение и чувство гордости во время исполнения песен о родине; и признается, что хотел бы съездить в другие страны, но жить хочет в своей стране, а когда вырастет, будет «стараться защищать свою Родину от врагов».



Отдельно школьнику предлагают согласиться или не согласиться с тем, что критикующие происходящее в стране «не могут считаться настоящими патриотами». Если согласен — ближе к тем, кто относится к отечеству обывательски. Не согласен — к тем, кто чувствует личную ответственность за судьбу страны.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»