Стало известно, что вменяют основателю «Тануки», объявленному в розыск

Ресторатора Александра Орлова объявили в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с причинением особо крупного вреда. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы 20 ноября.
Следствие попросило избрать Орлову меру пресечения в виде заочного ареста. Дату рассмотрения ходатайства в суде пока не назначили.
Данные в базе МВД о том, что основателя сети японских ресторанов «Тануки» и президента холдинга Bulldozer Group разыскивают, появились 16 ноября. Тогда в карточке указывалось, что Орлова ищут по уголовной статье, однако не утонялось, по какой именно.
Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах также сообщали, что Орлова разыскивают в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) по заявлению руководства ООО «Промтехноком», который владеет площадями в «Москва-Сити».
Александр Орлов уехал из России в начале 2022 года. В сентябре того же года, по данным «Ведомостей», ресторатор продал часть долей в трех фирмах — «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Их совокупная выручка за 2021 год составила 295 миллионов рублей.