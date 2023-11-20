Стало известно, что вменяют основателю «Тануки», объявленному в розыск

Ресторатора Александра Орлова объявили в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с причинением особо крупного вреда. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы 20 ноября.



Следствие попросило избрать Орлову меру пресечения в виде заочного ареста. Дату рассмотрения ходатайства в суде пока не назначили.

Данные в базе МВД о том, что основателя сети японских ресторанов «Тануки» и президента холдинга Bulldozer Group разыскивают, появились 16 ноября. Тогда в карточке указывалось, что Орлова ищут по уголовной статье, однако не утонялось, по какой именно.