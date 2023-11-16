Основатель «Тануки» Александр Орлов объявлен в розыск

МВД объявило в федеральный розыск основателя сети японских ресторанов «Тануки» и президента холдинга Bulldozer Group Александра Орлова. Информация об этом появилась в базе данных министерства 16 ноября.



В карточке указывается, что Орлова разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняется.



По данным «Коммерсанта», ресторатор уехал из России в начале 2022 года. Позже он заявил, что будет развивать свои зарубежные проекты. В сентябре того же года «Ведомости» сообщили, что Орлов продал доли в размере 33,3 % в трех фирмах — «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Этим компаниям принадлежат шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Их совокупная выручка за 2021 год составила 295 миллионов рублей. Кроме того, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов оценил стоимость каждой точки примерно в 40 миллионов рублей.

