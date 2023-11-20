«Народный губернатор». Путин выразил соболезнования родным и близким Амана Тулеева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В телеграмме, опубликованной 20 ноября на сайте Кремля, Путин отметил, что Тулеев был «человеком действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России».
Президент также отметил, что Тулеев многое сделал для Кузбасса, служил России. Глава государства охарактеризовал Тулеева «как народного губернатора, которому доверяли люди».
Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, об этом 20 ноября сообщил нынешний глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
Тулеев занимал пост губернатора Кемеровской области более 20 лет — с 1997 по 2018 год. Его считали одним из самых влиятельных политиков в Сибири. Он ушел с поста губернатора 1 апреля 2018 года, через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 37 детей и 23 взрослых.
В интервью MSK1.RU депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что в 2000-е годы Тулеев превратился из борца с властью стал её защитником и вступил в «Единую Россию». «То, что случилось в "Зимней вишне", — это то, чем закончил человек, который почувствовал полноту власти, решил, что он там царь и бог», — заявила Останина. По ее словам, покойный губернатор решал все трудности с помощью телефонного права.