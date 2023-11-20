Скончался экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 по 2018 годы, скончался в возрасте 79 лет. Об этом в понедельник утром, 20 ноября, сообщил нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора», — говорится в публикации Цивилева.

Также он назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой.