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    Скончался экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

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    Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 по 2018 годы, скончался в возрасте 79 лет. Об этом в понедельник утром, 20 ноября, сообщил нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

    «Целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора», — говорится в публикации Цивилева.

    Также он назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой.

    Покинул пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля 2018 года, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который унёс жизни 37 детей и 23 взрослых, и митинга, прошедшего в Кемерове. Он возглавлял регион 21 год. Позже экс-глава региона возглавил Кузбасский региональний институт развития профессионального образования. В 2021 году Тулеев признался, что переодевал чиновников в йети для привлечения туристов.

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