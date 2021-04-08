Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев признался, что придумал родину йети для привлечения туристов в горный курорт Шория. Об этом он рассказал в своем инстаграме 8 апреля.



Тулеев основывался на слухах, будто местные охотники давным-давно встречали двухметрового великана. В 2010 году в Горной Шории придумали праздник — День снежного человека. После был учрежден специальный приз в один миллион рублей тому, кто найдет кузбасского йети. Прикидываться мифическим существом временами приходилось местным чиновникам.