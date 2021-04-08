Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев признался, что придумал родину йети для привлечения туристов в горный курорт Шория. Об этом он рассказал в своем инстаграме 8 апреля.
Тулеев основывался на слухах, будто местные охотники давным-давно встречали двухметрового великана. В 2010 году в Горной Шории придумали праздник — День снежного человека. После был учрежден специальный приз в один миллион рублей тому, кто найдет кузбасского йети. Прикидываться мифическим существом временами приходилось местным чиновникам.
«Когда интерес затухал, говорил В. Н. Макуте (глава Таштагольского района): «Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь». Как уж там Макута выкручивался — не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался», — поделился с подписчиками Тулеев.
В свое оправдание Тулеев рассказал, что в американском штате Оклахома тоже есть праздник снежного человека и сезон охоты на него. А тех, кто расстроился из-за разрушенной легенды, Тулеев призывает не расстраиваться — ведь то, что йети не существует, не доказано.