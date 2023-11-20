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    Максим Соколов: Иностранные банки блокируют платежи «АвтоВАЗа»

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    Иностранные банки как недружественных, так и дружественных стран блокируют платежи «АвтоВАЗа» после включения концерна в санкционные списки США. Об этом 20 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова в Совете Федерации.

    Как объяснил Соколов, под блокировку попадают как исходящие, так и входящие платежи, что оборачивается массовым отказом зарубежных поставщиков и финансовых институтов от сотрудничества с российским автогигантом.

    Несколькими днями ранее Соколов сообщил, что включение АвтоВАЗа в санкционные списки США в сентябре заставило концерн уменьшить заявленные планы выпуска автомобилей в этом году с 400 тысяч на 10%.

    Очередные санкционные ограничения Максим Соколов назвал скорее ограничительными, нежели парализующими производство, как прошлогодний адаптационный период. Заводу удалось сохранить производительность, приостановив темп производства во вторую смену по Vesta, а также отказавшись от работы по выходным.

    В начале ноября стало известно, что «АвтоВАЗ» откроет в Петербурге инжиниринговый центр. О том, зачем он нужен, читайте в материале «Фонтанки».

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