В Кадетском корпусе Минобороны родители паникуют: коклюшем болеют привитые подростки, а карантина нет

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Кадетском военном корпусе Минобороны РФ дети болеют коклюшем. Об этом «Фонтанке» сообщили 20 ноября родители учеников разных классов: «В роте около 80 человек. У нас в классе 20, девять из них болеют». При этом карантина в учебном заведении нет, более того, учащихся отпускают в увольнение по домам.



Как стало известно «Фонтанке», заболевшие есть не в одной роте. Началось все еще до осенних каникул — в родительских чатах появилась информация, участников призвали организовать исследование на коклюш для своих детей.



«Мы сдали анализ и успели получить ответ до окончания каникул. Поэтому после них на учебу сын не выходил — обратились в местную поликлинику, лечимся дома, — рассказала мать одного из кадетов. — Он переносит заболевание легко, как и большинство привитых».

Кадетский военный корпус — учреждение, в которое сертификат о прививках предъявляется при поступлении обязательно, то есть его учащиеся вакцинированы от коклюша. Однако к достижению подросткового возраста может ослабеть иммунитет к болезни, вызываемой бактериями рода Bordetella pertussis. К счастью, подавляющее большинство кадетов болеют легко.



Но, как объясняет мама, далеко не все выполнили рекомендации по обследованию. А легкую форму коклюша распознать без лабораторной диагностики сложно, в поликлиниках ее назначают редко. Поэтому даже те, кто заболел с единственным симптомом — кашлем, после двухнедельного больничного с диагнозами «бронхит» или «ОРВИ» вернулись в корпус. Но пациент с коклюшем перестает быть заразным только через 25 дней с начала болезни. Плюс инкубационный период у коклюша — до 21 дня: вернувшиеся на занятия после каникул без симптомов заболевания, необследованные, тоже заболевали. Отсюда такая массовость.



«Карантин никто не объявляет. Родителям сообщили на прошлой неделе, что приедет СЭС, никто так и не приехал. По связи между родителями — больше 10 человек с коклюшем в одной роте. Родители сами обследовали детей, коклюш подтвердился. Сейчас болеют в разных местах, дома, по больницам. Выпустили детей в увольнение на этой неделе, эти дети были в контакте с больными» — это цитата из письма матери, у который сын пока на больничном по другому заболеванию, но как ему выходить на занятия, когда выздоровеет — непонятно.



В медсанчасти Кадетского корпуса тоже лечатся дети. Одна из матерей говорит, что сына госпитализировали «в лазарет» и болеет он без осложнений. Все родители, с которыми поговорила «Фонтанка», просят не называть их фамилии и имена детей: «Мы очень боимся последствий для детей и поиска крайних, но ситуация вопиющая. А отдавая ребенка, родители понимают, что нанесут ему вред, так как он не болел, но идет к больным детям. Кашляющих очень много, разговариваю с сыном по телефону, а на заднем фоне постоянно кто-то кашляет».



«Фонтанка» направила официальный запрос в Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны РФ имени князя Александра Невского о заболеваемости в учреждении. Ответа пока не получила. В приемной начальника корпуса сказали, что ничего о вспышке коклюша не слышали. О том, что в Петербурге в районных поликлиниках при кашле детям отказывают в направлении на анализы по коклюшу, ранее сообщала читательница «Фонтанки» Юлия, она сделала своему ребенку тест за свой счет: «У нас положительный, да. А знала бы о проблеме, две недели назад анализ сдала бы, а не от ОРВИ лечила».



Российский Роспотребнадзор сообщал недавно, что уровень заболеваемости коклюшем только за девять месяцев 2023 года вырос по стране на 1096 % — до 20 тысяч случаев. Из них 17,4 тысячи заболевших — дети в возрасте до 14 лет.



Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что «за 10 месяцев 2023 года заболеваемость коклю‌шем в Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилась на 12,3%, среди детей до 17 лет заболеваемость увеличилась на 11,8%».



В 2022 году, по данным ведомства, зарегистрировано 213 случаев заболеваний коклюшем, в том числе у детей до 17 лет — 211, показатель на 100 тысяч детского населения составил 21,9. Уровень заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет — 24,66 на 100 тысяч населения этого возраста. «Высокий уровень заболеваемости в этой группе указывает на снижение или утрату иммунитета и требует коррекции календаря профилактических прививок — введения ревакцинации детей в 6–7 лет», — сделали вывод петербургские эпидемиологи в своем ежегодном докладе за 2022 год.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

