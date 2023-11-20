Эмоции из-за ссоры с девушкой довели жителя Петербурга до колонии. Лобовое стекло машины он разбил пакетом с мясом

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, который разбил стекло чужой машины пакетом с мясом. Обвиняемому назначили 2 года колонии и штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 20 ноября.
Все произошло еще 4 марта. По версии следствия, 31-летний пьяный уроженец Перми разбил лобовое стекло чужого припаркованного автомобиля Nissan X-Trail. Сделал он это пакетом, в котором находились замороженные куски мяса. Ущерб составил более 33 тысяч рублей.
Обвиняемый признал вину. Правоохранителям мужчина пояснил, что в тот момент переживал сильные эмоции из-за ссоры с девушкой.
Суд признал дебошира виновным в умышленном повреждении имущества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 33 700 рублей.