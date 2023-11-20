Таможня Москвы передала на нужды СВО конфискат на 35 млн. Среди товаров – ботинки и стройматериалы

Московская таможня передала конфискованные товары на нужды СВО. Их общая стоимость – 35 миллионов рублей. Об этом сообщает служба 20 ноября.
По данным таможни, в октябре в зону боевых действий отправили более 500 тысяч товаров, среди которых строительные материалы, различное оборудование, металлические сетки, ткани, носки, ботинки, кроссовки, предметы первой необходимости и другие товары. Всего на нужды СВО отправили 17 партий.
Таможенники уточняют, что граждане, которые хотели ввезти эти товары в Россию, не подтвердили законность ввоза или не стали декларировать товар. Суд признал продукцию федеральной собственностью, после чего таможня организовала экспертизу и передачу товаров военным.
Ранее таможенники нашли в Porsche россиянина россыпь патронов и части оружия. Инспекторы изъяли 600 гильз для карабина, 2 тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов.