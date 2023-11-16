Таможенники облегчили на 57 кг черный Рorsche охотника на русско-литовской границе

Россыпь патронов и части оружия нашли в машине россиянина калининградские таможенники.

Как сообщает пресс-служба ФТС РФ 16 ноября, черных «Порше», за рулем которого был 50-летний мужчина, просканировали на таможне и нашли тайник. Он был спрятан в нише для динамика. Инспекторы изъяли спрятанные 600 гильз для карабина, 2 тысячи пуль, 2 пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов.

Общий вес арсенала составил 57 кг, а его рыночная стоимость составляет не меньше 1,8 млн рублей.

Водитель заявил, что все это купил в охотничьем магазине. Однако вес изъятого не позволил сотрудникам таможни посчитать груз для личного пользования.



Все боеприпасы изъяли. А в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

