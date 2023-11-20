«Роскосмос»: корабль «Орел», запуск которого планировался в этом году, полетит в космос минимум через 5 лет

Российский пилотируемый корабль «Орел» отправится в космос только в 2028–2029 году. Причиной переноса сроков стали задержки в строительстве инфраструктуры для космодрома Восточный и ракеты-носителя «Ангара», на которой будет запускаться корабль, сообщает 20 ноября РИА Новости.

По словам исполнительного директора по науке Роскосмоса Александра Блошенко, «Орел» не может существовать отдельно от космического ракетного комплекса. Поэтому сроки испытаний корабля напрямую зависят от готовности инфраструктуры и транспортных средств.