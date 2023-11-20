«Роскосмос»: корабль «Орел», запуск которого планировался в этом году, полетит в космос минимум через 5 лет

Российский пилотируемый корабль «Орел» отправится в космос только в 2028–2029 году. Причиной переноса сроков стали задержки в строительстве инфраструктуры для космодрома Восточный и ракеты-носителя «Ангара», на которой будет запускаться корабль, сообщает 20 ноября РИА Новости.
По словам исполнительного директора по науке Роскосмоса Александра Блошенко, «Орел» не может существовать отдельно от космического ракетного комплекса. Поэтому сроки испытаний корабля напрямую зависят от готовности инфраструктуры и транспортных средств.
В частности, для обеспечения полета «Орла» на космодроме Восточный необходимо построить монтажно-испытательный корпус, а также средства поиска и спасения экипажей. Кроме того, для запуска корабля требуется ракета «Ангара» — испытания стартовой инфраструктуры для неё только начались.
Блошенко заверил, что «Орел» не станет «бесконечным долгостроем». По его словам, первый полет корабля планируется на 2028–2029 годы.
Перспективный транспортный корабль (ПТК), получивший названия «Федерация» и «Орёл», разрабатывается с 2009 года. Изначально его первый полет был запланирован на 2015 год, в 2021 году тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что полет «Орла» в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года. Теперь запуск отложен на конец 20-х.