Роскосмос готов драться за туристов и обещает путешествия к Луне

Пилотируемый корабль «Орёл» (прежнее название «Федерация») создается в рамках российской лунной программы. Первый его запуск без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года. На 2024 год — второй полёт, тоже без космонавтов, но уже со стыковкой с МКС. В 2028 году «Орёл» должен совершить пилотируемый облёт Луны.

«За 30-м годом будем предлагать облеты Луны», — цитирует ТАСС заявление, сделанное 8 декабря генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. По его словам, первый полёт лунного корабля «Орёл» в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года.

По словам Рогозина, Россия не отдаст нишу космического туризма американским компаниям. «Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за неё подраться», — сказал глава Роскосмоса на совещании с отрядом космонавтов (цитата по РИА Новости). Также, по словам Рогозина, Роскосмос собирается переделать под нужды туристов один корабль «Союз».



В 2022 году, как предполагается, первый полёт совершит единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может отправиться на Crew Dragon. «Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой «Союз» в рамках перекрестных полетов», — сказал Рогозин.



По его словам, госкорпорация рассчитывает, что Кикина станет послом доброй воли. «Красавица наша, космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов», — добавил он.



Ближе к вечеру 8 декабря корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС. На борту находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Продолжительность полёта экипажа составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю 20 декабря.

