FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Роскосмос готов драться за туристов и обещает путешествия к Луне

15
Печать

После 2030 года Роскосмос рассчитывает организовать для космических туристов полёты вокруг Луны.

«За 30-м годом будем предлагать облеты Луны», — цитирует ТАСС заявление, сделанное 8 декабря генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. По его словам, первый полёт лунного корабля «Орёл» в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года.

Пилотируемый корабль «Орёл» (прежнее название «Федерация») создается в рамках российской лунной программы. Первый его запуск без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года. На 2024 год — второй полёт, тоже без космонавтов, но уже со стыковкой с МКС. В 2028 году «Орёл» должен совершить пилотируемый облёт Луны.

По словам Рогозина, Россия не отдаст нишу космического туризма американским компаниям. «Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за неё подраться», — сказал глава Роскосмоса на совещании с отрядом космонавтов (цитата по РИА Новости). Также, по словам Рогозина, Роскосмос собирается переделать под нужды туристов один корабль «Союз».

В 2022 году, как предполагается, первый полёт совершит единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может отправиться на Crew Dragon. «Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой «Союз» в рамках перекрестных полетов», — сказал Рогозин.

По его словам, госкорпорация рассчитывает, что Кикина станет послом доброй воли. «Красавица наша, космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов», — добавил он.

Ближе к вечеру 8 декабря корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС. На борту находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Продолжительность полёта экипажа составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю 20 декабря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

dragvs
А "Орел" уже больше 10 лет как самый обычный макет и нет никаких предпосылок, что это поменяется. Больше 10 лет пилить макет, это гениально же!
dragvs
"По словам Рогозина, Россия не отдаст нишу космического туризма американским компаниям" - а кто будет спрашивать? Роскосмос отстает от Индии и Китая уже. НАСА плохо тянут космические программы, а Роскосмос и подавно. Будущее за частниками, а в России частный космос не возможен от слова совсем.
265869937
Рогозин раньше такситом не работал, а то замашки сильно схожие.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1