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    В Госдуме предлагают запретить усыновлять детей иностранцам, если в их странах разрешена смена пола

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    8 комментариев

    В Государственной думе подготовили проект закона о запрете на усыновление ребенка иностранцами, в странах которых разрешена смена пола. Об этом 20 ноября заявил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

    «По сути мы вводим запрет на усыновление детей странами НАТО», — уточнил он. По словам Пискарева, эту меру можно считать оправданной, поскольку «мы не можем гарантировать ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье».

    Вопрос о таком запрете подняли на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Пискарев уточнил, что под сменой пола понимается как смена документов, так и «медицинские вмешательства».

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    Комментарии 8

    Гость20 Ноя 2023 в 13:33
    Либерда в панике
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