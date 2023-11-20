В Госдуме предлагают запретить усыновлять детей иностранцам, если в их странах разрешена смена пола

В Государственной думе подготовили проект закона о запрете на усыновление ребенка иностранцами, в странах которых разрешена смена пола. Об этом 20 ноября заявил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.



«По сути мы вводим запрет на усыновление детей странами НАТО», — уточнил он. По словам Пискарева, эту меру можно считать оправданной, поскольку «мы не можем гарантировать ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье».

Вопрос о таком запрете подняли на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Пискарев уточнил, что под сменой пола понимается как смена документов, так и «медицинские вмешательства».