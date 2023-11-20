Пескова спросили о сбитом беспилотнике в Электростали

В Кремле не стали комментировать сбитый беспилотник в Электростали 20 ноября.



Ранее в Минобороны сообщили о сбитом над Московской областью БПЛА, который летел на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что атака отражена в районе Электростали. По его словам, разрушений на месте падения и пострадавших нет.

На соответствующий вопрос Песков ответил лаконично: «Это не относится к нашей прерогативе» и посоветовал адресовать вопрос военному ведомству, сообщает «Маяк».

В ночь с субботы на воскресенье атаку пресекли примерно в том же районе — в Богородском городском округе.