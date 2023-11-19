ПВО пресекла попытку атаки беспилотника на Москву

На территории Московской области в Богородском городском округе силы ПВО пресекли атаку беспилотника на Москву. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.



На месте работают экстренные службы. Предварительно, как говорится в сообщении московского мэра, разрушений и пострадавших от падения обломков нет.



В Минобороны уточнили, что попытка украинской атаки была пресечена в час ночи по мск — это был БПЛА самолетного типа. Он был уничтожен дежурными средствами ПВО.