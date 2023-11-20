«Ведомости»: новогодние цены на смартфоны вырастут на 15–20%

Новогодние цены на смартфоны окажутся на 15–20% выше прошлогодних, сообщают в понедельник, 20 ноября, «Ведомости» со ссылкой на прогноз Wildberries и данные операторов Tele2 и «Билайн».



Средняя цена смартфонов в декабре составит 26–27 тысяч рублей. «Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина — рост курсов валют», — рассказали изданию в Wildberries.

Представитель оператора Tele2 отметил, что цена в 24–26 тысяч — это позитивный прогноз для рынка на декабрь. В прошлом декабре средняя цена была на уровне 21 тысячи рублей. Средний показатель вырастет за счет стоимости iPhone 15 и новых складных моделей Huawei Mate X5, OnePlus Open от BBK, которые появились на рынке в этом году. Так, представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что дорогие модели смартфонов к концу года традиционно становятся наиболее популярными.