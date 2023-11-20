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    Блокадникам выплатят по 50 тысяч к 80-летию освобождения Ленинграда

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    Правительство выделит более 3 миллиардов рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Размер единовременной выплаты составит 50 тысяч. Об этом сообщается на сайте правительства 20 ноября.

    Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Деньги полагаются ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

    По данным кабмина, выплаты должны получить около 60 тысяч человек, среди которых и блокадники, живущие в России, и те, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

    Ранее Смольный одобрил законопроект об изменении в Социальном кодексе города. В нем закрепят ежегодные выплаты к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и для лиц, проживавших в Ленинграде во время блокады.

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