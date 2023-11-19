    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, южн

    764мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.12eur96.77

    «Частично достигли результата»: МВД Финляндии готовит новые меры на границе с Россией

    3814
    32 комментария

    Финляндия планирует предпринять дополнительные меры на границе с Россией, чтобы справиться с волной беженцев. МВД уже готовит меры, сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

    Как пишут финские СМИ 19 ноября, Рантанен заявила, что закрытие четырех пограничных переходов на границе с Россией «частично» достигло желаемого результата. И теперь Министерство внутренних дел страны готовит другие меры по повышению безопасности границ.

    «Я пока не раскрываю их на данном этапе. Об этом будет объявлено после завершения рассмотрения. Мы быстро продвинем дело вперед», — заявила Рантанен.

    Как ранее писала «Фонтанка», вся восточная граница Финляндии и все оставшиеся пограничные пункты на ней могут быть оперативно закрыты — правительство Суоми прорабатывает такой план.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Граница России и Финляндии
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close