«Частично достигли результата»: МВД Финляндии готовит новые меры на границе с Россией

Финляндия планирует предпринять дополнительные меры на границе с Россией, чтобы справиться с волной беженцев. МВД уже готовит меры, сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.



Как пишут финские СМИ 19 ноября, Рантанен заявила, что закрытие четырех пограничных переходов на границе с Россией «частично» достигло желаемого результата. И теперь Министерство внутренних дел страны готовит другие меры по повышению безопасности границ.



«Я пока не раскрываю их на данном этапе. Об этом будет объявлено после завершения рассмотрения. Мы быстро продвинем дело вперед», — заявила Рантанен.

