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    Судью, которая вынесла приговор Скочиленко, рекомендовали на должность зампреда Калининского суда

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    Судья Василеостровского районного суда Оксана Демяшева, которая на днях вынесла строгий приговор художнице Саше Скочиленко, готовится к повышению. В минувшую пятницу Квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала ее на должность заместителя председателя Калининского районного суда. Повестка заседания опубликована на сайте ККС, 19 ноября на нее обратил внимание журналист Алексей Венедиктов*.

    Конкурс на одно вакантное место был открыт с 10 июля. В случае избрания Демяшева будет зампредом суда в течение шести лет.

    За день до заседания коллегии Оксана Демяшева приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии за замену ценников в «Перекрестке» на бумажки о Мариуполе и событиях на Украине после 24 февраля. Девушка вину не признала, заявив, что защищала интересы России и ее граждан. До приговора Скочиленко находилась в СИЗО.

    *Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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