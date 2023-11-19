Судью, которая вынесла приговор Скочиленко, рекомендовали на должность зампреда Калининского суда

Судья Василеостровского районного суда Оксана Демяшева, которая на днях вынесла строгий приговор художнице Саше Скочиленко, готовится к повышению. В минувшую пятницу Квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала ее на должность заместителя председателя Калининского районного суда. Повестка заседания опубликована на сайте ККС, 19 ноября на нее обратил внимание журналист Алексей Венедиктов*.



Конкурс на одно вакантное место был открыт с 10 июля. В случае избрания Демяшева будет зампредом суда в течение шести лет.

