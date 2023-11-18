Серийного поджигателя задержали в Петербурге после пожара в квартире водителя такси. Заказы он получал через Telegram

Полиция Петербурга за два дня нашла подозреваемого в поджоге двери на улице Карпинского. Выяснилось, что жертв было две.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области в субботу, 18 ноября, 19-летнего неработающего петербуржца взяли 16 ноября около половины двенадцатого на улице Подводника Кузьмина. Он якобы получил заказ на поджог двери в мессенджере. После исполнения подозреваемый 17500 рублей. Также было установлено, что 10 ноября молодой человек якобы поджог дверь в квартиру на улице Нахимова. Пострадавший не обращался в полицию, так как находится за границей.

