Серийного поджигателя задержали в Петербурге после пожара в квартире водителя такси. Заказы он получал через Telegram

Полиция Петербурга за два дня нашла подозреваемого в поджоге двери на улице Карпинского. Выяснилось, что жертв было две.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области в субботу, 18 ноября, 19-летнего неработающего петербуржца взяли 16 ноября около половины двенадцатого на улице Подводника Кузьмина. Он якобы получил заказ на поджог двери в мессенджере. После исполнения подозреваемый 17500 рублей. Также было установлено, что 10 ноября молодой человек якобы поджог дверь в квартиру на улице Нахимова. Пострадавший не обращался в полицию, так как находится за границей.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
«Фонтанка» писала, что 57-летний водитель такси сообщил о возгорании 14 ноября. Он вернулся домой в съемную квартиру на улице Карпинского. Пока разбирал вещи услышал хлопок. Таксист подошел к двери и увидел языки пламени и дым. Он самостоятельно потушили возгорание.
Полицейским он заявил, что никаких конфликтов, которые могли привести к поджогу, у него не было.