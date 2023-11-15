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    В Петербурге подожгли дверь в квартиру водителя такси

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    11 комментариев

    Полиция Калининского района ищет поджигателя, который испортил дверь в квартиру таксиста.

    В единую службу 112 накануне около половины седьмого вечера позвонила жительница улицы Карпинского, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября. Она рассказала о странном возгорании входной двери.

    Когда на место приехал участковый, то хозяева рассказали ему, что произошло. 57-летний водитель такси вернулся в съемную квартиру на улице Карпинского около четырех дня. А через несколько минут раздался хлопок у входной двери. Мужчина подошел к ней и увидел дым и огонь. Он залил пламя из ведра. Открыл дверь. Но там никого не было.

    Полицейским пострадавший сообщил, что никого не подозревает, конфликтов ни с кем не было.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 11

    Гость15 Ноя 2023 в 10:22
    Перепутали с военкомом?
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