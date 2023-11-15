В Петербурге подожгли дверь в квартиру водителя такси

Полиция Калининского района ищет поджигателя, который испортил дверь в квартиру таксиста.
В единую службу 112 накануне около половины седьмого вечера позвонила жительница улицы Карпинского, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября. Она рассказала о странном возгорании входной двери.
Когда на место приехал участковый, то хозяева рассказали ему, что произошло. 57-летний водитель такси вернулся в съемную квартиру на улице Карпинского около четырех дня. А через несколько минут раздался хлопок у входной двери. Мужчина подошел к ней и увидел дым и огонь. Он залил пламя из ведра. Открыл дверь. Но там никого не было.
Полицейским пострадавший сообщил, что никого не подозревает, конфликтов ни с кем не было.
Проводится проверка.