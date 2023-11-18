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    Не гримировали, оставили в мешках из морга. В Петербурге будут судить жадного директора ритуальной фирмы

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    Директор фирмы по оказанию ритуальных услуг пойдет под суд по делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в субботу, 18 ноября, 31-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он получал деньги от родственников умерших, но услуги оказывал не в полной мере.

    По версии следствия, в феврале и марте 2022 года жертвами стали двое жителей Петербурга. Фирма якобы сэкономила, работая по заказу 72-летнего петербуржца, который хоронил мать 1929 года рождения. Он заплатил ныне обвиняемому 128 тысяч рублей за приведение тела усопшей в надлежащий вид. Вторая потерпевшая — 40-летняя женщина — заключила аналогичный договор на сумму 60 100 рублей по подготовке тела своей погибшей старшей сестры к захоронению.

    Однако, как было установлено в ходе следствия, при подготовке к захоронению тела не обмывали, не гримировали, не переодевали в вещи, которые приносили родственники. Их оставляли в тех же «мешках», в которых их привозили из морга. Похоронные принадлежности, в том числе гробы, отличались от заказанных и были явно дешевле.

    В августе этого года директора фирмы задержали и поместили под домашний арест.

    Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

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