Не гримировали, оставили в мешках из морга. В Петербурге будут судить жадного директора ритуальной фирмы

Директор фирмы по оказанию ритуальных услуг пойдет под суд по делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в субботу, 18 ноября, 31-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он получал деньги от родственников умерших, но услуги оказывал не в полной мере.

По версии следствия, в феврале и марте 2022 года жертвами стали двое жителей Петербурга. Фирма якобы сэкономила, работая по заказу 72-летнего петербуржца, который хоронил мать 1929 года рождения. Он заплатил ныне обвиняемому 128 тысяч рублей за приведение тела усопшей в надлежащий вид. Вторая потерпевшая — 40-летняя женщина — заключила аналогичный договор на сумму 60 100 рублей по подготовке тела своей погибшей старшей сестры к захоронению.