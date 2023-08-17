В Петербурге задержали директора похоронной фирмы, не выполнявшей обязательства перед клиентами

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили в Петербурге после жалобы одного из клиентов фирмы по оказанию ритуальных услуг.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 17 августа, накануне на 8-ой Советской улице сотрудники ГСУ задержали подозреваемого — 31-летнего директора похоронной фирмы. Компания, по версии следствия, заключила с 72-летним местным жителем договор о подготовке тела его 93-летней матери к захоронению. За это он заплатил в помещении фирмы на территории крематория на Шафировском проспекте 44 500 рублей.

