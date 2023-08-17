В Петербурге задержали директора похоронной фирмы, не выполнявшей обязательства перед клиентами

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили в Петербурге после жалобы одного из клиентов фирмы по оказанию ритуальных услуг.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 17 августа, накануне на 8-ой Советской улице сотрудники ГСУ задержали подозреваемого — 31-летнего директора похоронной фирмы. Компания, по версии следствия, заключила с 72-летним местным жителем договор о подготовке тела его 93-летней матери к захоронению. За это он заплатил в помещении фирмы на территории крематория на Шафировском проспекте 44 500 рублей.
Однако, по мнению клиента, никаких работ сотрудники компании не произвели.
В помещении фирмы проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, электронные носители информации и техника.
В полиции полагают, что обманутый клиент был не единственным. Поиски пострадавших продолжаются.
В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным «Фонтанки», речь идет о ООО «Городская ритуальная служба», которая появилась в Петербурге летом 2018 года. Офис компании расположен на 8-й Советской улице. Судя по официальным данным, компания зарабатывает несколько миллионов в год. Три года назад одноименная компания завалила почтовые ящики петербуржцев буклетами с рекламой ритуальных услуг.
На жалобы реагировали в ФАС, но не нашли нарушений. Компанию, предположительно, связывали с московским бизнесменом Олегом Шеляговым. Тогда это сильно напрягло и петербургские власти, и местных участников рынка.