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    В Петербурге задержали директора похоронной фирмы, не выполнявшей обязательства перед клиентами

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    4 комментария

    Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили в Петербурге после жалобы одного из клиентов фирмы по оказанию ритуальных услуг.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 17 августа, накануне на 8-ой Советской улице сотрудники ГСУ задержали подозреваемого — 31-летнего директора похоронной фирмы. Компания, по версии следствия, заключила с 72-летним местным жителем договор о подготовке тела его 93-летней матери к захоронению. За это он заплатил в помещении фирмы на территории крематория на Шафировском проспекте 44 500 рублей.

    Однако, по мнению клиента, никаких работ сотрудники компании не произвели.

    В помещении фирмы проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, электронные носители информации и техника.

    В полиции полагают, что обманутый клиент был не единственным. Поиски пострадавших продолжаются.

    В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

    По данным «Фонтанки», речь идет о ООО «Городская ритуальная служба», которая появилась в Петербурге летом 2018 года. Офис компании расположен на 8-й Советской улице. Судя по официальным данным, компания зарабатывает несколько миллионов в год. Три года назад одноименная компания завалила почтовые ящики петербуржцев буклетами с рекламой ритуальных услуг.

    На жалобы реагировали в ФАС, но не нашли нарушений. Компанию, предположительно, связывали с московским бизнесменом Олегом Шеляговым. Тогда это сильно напрягло и петербургские власти, и местных участников рынка.

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    Комментарии 4

    ЮРЧЕС17 Авг 2023 в 13:04
    500 рублей??
    +0−0
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