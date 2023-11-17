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    В Калининграде BMW протаранил остановку с людьми. Погибла 7-летняя девочка

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    Вечером в пятницу, 17 ноября, в Калининграде произошло смертельное ДТП. На полном ходу автомобиль BMW пересек встречную полосу и протаранил автобусную остановку. Погибла семилетняя девочка, двое взрослых попали в больницу.

    Авария попала в объективы наружных камер наблюдения «Безопасный город», кадры опубликовало местное издание «Клопс». Судя по видео, водитель даже не пытался изменить направление движения автомобиля.

    Семилетняя девочка стояла на остановке со своим 49-летним дедушкой. От удара ее зажало между остановкой и машиной. Когда на место ДТП прибыли медики, они констатировали смерть ребенка. По сообщению полиции Калининграда, дедушку девочки и водителя BMW с травмами доставили в больницу.

    В региональном УМВД по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». По предварительной версии силовиков, водителю могло стать плохо за рулем. Сейчас он под наблюдением врачей.

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    ДТППогибла девочкаКалининград
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