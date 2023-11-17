Путин об окне в Европу: «Когда дует — думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться»

Россия не собирается закрывать окно в Европу, несмотря на сложности в отношениях с европейскими элитами, заявил 17 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного культурного форума — Форум объединенных культур.

В своей речи Путин сравнил отношения России и Европы с ветреной погодой. «Когда дует, думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», — пошутил президент.

Путин подчеркнул, что Россия не имеет никаких конфликтов с европейским обществом. «У нас с европейскими элитами сложные времена», — сказал он, подчеркнув, что Москва ничего не захлопывает — ни двери, ни форточки, ни окна.