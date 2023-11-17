Путин в Петербурге рассказал об одной из главных причин напряженности в мире

Владимир Путин рассказал, что претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную, является одной из главных причин сегодняшней напряженности в мире. Такое заявление президент России сделал 17 ноября, выступая в Петербурге на пленарном заседании IX Культурного форума.
«Среди главных причин нынешней напряженности в мире — именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации», — рассказал президент.
Владимир Путин пояснил, что речь идет об унификации по собственному шаблону этих сил, который «они считают самым лучшим и самым универсальным».
«Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и объединением культур, многократно умножили конфликтный потенциал», — добавил глава государства.