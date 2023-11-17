Книжная лавка писателей избежала банкротства. Рассказываем, как она теперь изменится

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил дело о банкротстве АНО «Книжная лавка писателей». Известный в городе книжный, располагающийся на Невском проспекте, договорился с кредиторами о погашении долгов на общую сумму более 10 млн рублей. Сделать это надо будет до конца 2024 года. У нового руководства есть план обновления магазина, который уже воплощается в жизнь, и он схож с модернизацией Дома книги.



Суд вынес соответствующее определение 8 ноября, однако его полная версия появилась в электронной картотеке арбитражных дел накануне. Согласно документу, всего у Книжной лавки 8 кредиторов, общая сумма требований которых превышает 10,3 млн рублей с учетом неустоек. Самые крупные требования принадлежат компании «Скид», которая и инициировала банкротство. Задолженность перед ней 4,5 млн рублей. На втором месте госкорпорация ВЭБ.РФ, требования которой около 2,6 млн рублей, на третьем — компания «Книжный клуб 36.6 — Северо-Запад», она хочет более 700 тысяч рублей.



В числе других кредиторов организации — фирмы «Самокат Плюс», «Аудит Санкт- Петербург», индивидуальная предпринимательница Оксана Корнеева, а также администрация губернатора Петербурга и «Сбербанк». Суммы их требований существенно меньше. К примеру, Смольному лавка задолжала 34 тысячи рублей, Сберу — около 300 тысяч, плюс две-три сотни тысяч неустойки обоим.

Согласно утвержденному судом мировому соглашению, расплатиться со всеми ними предстоит до конца 2024 года. В течение пяти кварталов Книжная лавка должна будет перечислять равные платежи в размере 20% от требуемой суммы. Пени, штрафы и проценты в течение этого срока начисляться не будут. При этом у должника есть право погасить все досрочно, а если он не исполнит соглашение, кредиторы смогут взыскать непогашенные суммы. Заниматься этим уже будут судебные приставы.



Также в течение первого месяца организация должна будет компенсировать расходы «Скид» на работу временного управляющего и выплатить кредитору 360 тысяч рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», «Скид» принадлежит Станиславу Логунову, председателю совета директоров крупной компании по проектированию и строительству инженерно-транспортной инфраструктуры «МегаМейд» с выручкой 4,2 млрд рублей в 2022 году. Предприниматель сам пишет книги. Бизнес-литература под его авторством представлена в том числе и в Книжной лавке писателей.



В октябре 2022 года компания заявила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве некоммерческой организации. В «Скиде» объясняли, что изначально это сама Книжная лавка обратилась к ним за финансовой помощью, потому что не могла рассчитаться с кредиторами, обязалась вернуть деньги до конца 2021 года, но не сделала этого. Отсюда и банкротный иск.



Насколько известно «Фонтанке», в Книжной лавке такую версию событий отвергли и утверждали, что собственник компании якобы сам предложил помощь, а вернуть средства не удалось из-за пандемии. Впрочем, от официальных комментариев на этот счет там в итоге воздержались.



АНО «Книжная лавка писателей» учреждено в 2015 году городским отделением Союза писателей России и Союзом писателей Петербурга. Она владеет книжным магазином, организует мероприятия и «Книжные аллеи». Основной актив организации — помещение на Невском, 66, которое Смольный предоставил ей на безвозмездной основе.

С момента основания юридического лица его генеральным директором была Любовь Пасхина. До этого, с 2006 по 2012 год, она руководила Домом книги. По данным источников «Фонтанки», то, как она управляла Книжной лавкой и как магазин оказался в таком финансовом состоянии, устраивало не всех. Его новый образ видели близким к передовым книжным вроде «Подписных изданий» и обновленного Дома книги, который в 2022 году вернулся под контроль города.



В июле 2023 года на посту гендиректора Любовь Пасхину сменила Крестина Матвеева. Теперь в развитии Книжной лавки участвует руководство Дома книги. Судя по страницам обоих магазинов в социальных сетях, организацией мероприятий там сейчас занимается один и тот же человек.

Председатель Комитета по печати и СМИ Петербурга Владимир Рябовол в беседе с «Фонтанкой» назвал прекращение банкротства Книжной лавки закономерным итогом финансового оздоровления, над которым работают учредители организации — два писательских союза — сам комитет и менеджмент Дома книги.



«Уже сейчас значительная часть задолженности погашена. 24 ноября старейшему петербургскому книжному магазину исполнится 89 лет, к юбилею в следующем году планируется прийти без долгов», — сообщил он.

Новая команда расширила ассортимент Книжной лавки и изменила подходы в маркетинге, в связи с чем меняется аудитория и растет внимание молодежи. Также, по словам Владимира Рябовола, новую аудиторию позволяет привлекать новая афиша мероприятий, ставшая более насыщенной. В ней делается акцент на знакомство с творчеством именно петербургских писателей.



«Правительство Санкт-Петербурга продолжит оказывать поддержку и помощь учредителям АНО «Книжная лавка писателей» — Санкт-Петербургскому отделению Союза писателей России и Союзу писателей Санкт-Петербурга. Сохранение исторического культового книжного пространства отвечает запросу жителей города и без сомнения будет поддержано Комитетом по печати и СМИ», — отметил глава ведомства.

При этом речь идет только о методологической и административной поддержке. Поскольку Книжная лавка учреждена двумя общественными организациями и не принадлежит городу, финансирование из бюджета ей не положено.

«Мы собираемся продвигать и петербургских писателей, и петербургские издательства. Для нас это так же важно и в приоритете, как и изначально эта лавка писателей позиционировалась — для продвижения, популяризации книг в принципе и книг петербургских писателей. Сейчас у нас в планах, естественно, со всеми рассчитаться. Понятно, что там еще долги большие, но мы потихоньку уже начали отдавать их, поэтому до конца следующего года стараемся максимально этот вопрос закрыть», — сообщила «Фонтанке» генеральный директор Книжной лавки писателей Крестина Матвеева.



По ее словам, сейчас организация наращивает товарооборот в первую очередь за счет работы с ассортиментом. На полках появляются товары, которые ранее не были представлены. Сейчас в магазине широкий ассортимент букинистики и виниловых пластинок. Делается акцент на книгах о Петербурге. «Очень много интересных новинок в этом жанре выходит. Мы стараемся их как-то дополнительно подсветить у себя в магазине», — отмечает директор магазина.



В ближайшем будущем планируется переоформление витрины, украшение к Новому году и создание праздничной атмосферы. По словам Крестины Матвеевой, рост интереса посетителей к магазину уже виден, он отражается в увеличении товарооборота. «Наши различные действия направлены на то, чтобы к нам заходили покупатели, горожане, гости города и захотели провести время, остаться и приобрести какой-то товар, который их заинтересует», — говорит она.



Справка

По легенде участок под домом на Невском, 66, где сейчас располагается лавка, в конце восемнадцатого века был пожалован Гавриле Державину. В построенном здесь впоследствии доходном доме бывал Чайковский, летом 1883 года квартировал Куприн, в 1905–1906 годах жил Андрей Белый.



С конца девятнадцатого века внутри располагался магазин книг Вольфа и издательство Попова. После революции их сменил книжный магазин Ленокогиз (Ленинградское областное отделение книготоргового объединения государственных издательств), который получил в 1934 году официальный статус Книжной лавки писателей по инициативе Горького и Кирова. Здесь проводились встречи с авторами и дискуссии о литературе, что сделало магазин Меккой советских писателей того времени. «Здесь можно было встретить и выбирающую книги Анну Ахматову, ведь от Фонтанного дома — только Аничков мост перейти», — говорится на сайте лавки.



Лавка продолжала работать во время блокады, а после войны продолжила организовывать встречи с писателями, литературоведами, поэтами, устраивала выставки, торговала книгами на выезде — на предприятиях, библиотеках и в клубах. В 1990-е она оказалась на грани закрытия, но случиться этому не позволили писатели. В 2015 году лавка закрылась на реконструкцию, которая продлилась до мая 2016 года. В 2017 году организация открыла филиал в Симферополе.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

