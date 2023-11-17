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    Политех получил градплан для строительства первой очереди технополиса. Показываем, каким он будет

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    В Петербурге Политехнический университет имени Петра Великого получил градостроительный план для реализации первой очереди проекта нового научно-образовательного комплекса «Технополис». Речь идет об участке по адресу ул. Гидротехников, 6 площадью почти 6 га.

    Как рассказали «Фонтанке» 17 ноября в пресс-службе вуза, «Технополис» предусматривает «создание университетской среды мирового уровня, включающей современную учебно-технологическую базу подготовки уникальных инженерных кадров». Будут построены лаборатории, учебные аудитории, совместные научно-образовательные центры с высокотехнологичными предприятиями-партнерами, а также жилье для студентов, преподавателей и исследователей.

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    Ранее была создана рабочая группа по реализации проекта при президиуме совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Петербурге. Кампус построят на основании государственно-частного партнерства. Соглашение о создании нового кампуса Политех подписал с группой ВТБ в 2022 году — во время Петербургского международного экономического форума. Планируется, что строительство будет проводиться в три этапа, и завершится в 2027 году. Объем инвестиций оценивался на момент заключения соглашение в 25 млрд рублей.

    Архитектурную концепцию будущего Технополиса с 2020 году выполнило архитектурное бюро Proxima Architects. В вузе добавили, что концепция получила согласование архитектурно-градостроительного обоснования от комитета по градостроительству.

    Ректор СПбПУ Андрей Рудской рассказывал, что Технополис с кампусом будут представлять собой «среду для исследований, учебы и проживания по принципу „живи, работай, отдыхай в одном месте».

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