Угон катка: пермский дрифт. Житель Краснокамска весело провел ночь, но полиции не понравилось

Житель Краснокамска предстанет перед судом. Молодой человек угнал каток и обокрал своего дедушку. Об этом сообщает полиция Пермского края 17 ноября.



Все произошло еще июле. 20-летний парень хорошо отдохнул в одном из баров Перми. Около 5 утра он пошел гулять по улицам города и познакомился с компанией. Все вместе они бродили по Перми, пока не увидели дорожный каток. Роковой ошибкой стало то, что двери у асфальтоукладчика были открыты. Веселая компания решила залезть в машину и немного посидеть. Однако 20-летний фигурант обнаружил ключи от спецтехники и решил прокатить новых друзей.