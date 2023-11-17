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    Угон катка: пермский дрифт. Житель Краснокамска весело провел ночь, но полиции не понравилось

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    Житель Краснокамска предстанет перед судом. Молодой человек угнал каток и обокрал своего дедушку. Об этом сообщает полиция Пермского края 17 ноября.

    Все произошло еще июле. 20-летний парень хорошо отдохнул в одном из баров Перми. Около 5 утра он пошел гулять по улицам города и познакомился с компанией. Все вместе они бродили по Перми, пока не увидели дорожный каток. Роковой ошибкой стало то, что двери у асфальтоукладчика были открыты. Веселая компания решила залезть в машину и немного посидеть. Однако 20-летний фигурант обнаружил ключи от спецтехники и решил прокатить новых друзей.

    Полиция Прикамья

    Но ехали недолго. После первого же светофора молодой водитель не справился с управлением и заехал на бордюр, каток заглох. Друзья выпрыгнули из машины, а вот фигурант решил покататься еще, но снова потерял управление. В итоге асфальтоукладчик проехал по дороге диагонально и врезался в столб. От удара у катка разбились боковые стекла.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленника в тот же день. Молодой человек не стал отнекиваться и признался, что не планировал угонять каток, а хотел просто покататься. Но поездка обошлась собственнику в 5 миллионов рублей ущерба.

    В ходе следствия выяснилось, что парень причастен еще и к краже. В феврале он приехал в гости к бабушке и дедушке, а ночью, когда все спали, похитил пакет, в котором лежал кошелек с 18 тысячами рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. На похищенные деньги фигурант купил себе телефон, футбольный мяч, шорты и футболку.

    Молодому человеку предъявили обвинения в неправомерном завладении транспортом без цели хищения и в краже. Дело направили в суд.

    Удивительное совпадение, но тогда же, в июле, были украдены еще два асфальтоукладчика, но уже в Южно-Сахалинске. 18-летний молодой человек дважды за день угнал каток и разбил несколько автомобилей.

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