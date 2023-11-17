Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

Очень много воспоминаний у нас с вами оставили песни, в которых мы что-то неправильно услышали и, не особенно разбираясь, продолжили их петь так, как нам показалось правильным. И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Впрочем, мы решили остановиться на девяти наиболее популярных. Вспомните, что именно вы слышали не так? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить!