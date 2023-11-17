Очень много воспоминаний у нас с вами оставили песни, в которых мы что-то неправильно услышали и, не особенно разбираясь, продолжили их петь так, как нам показалось правильным. И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Впрочем, мы решили остановиться на девяти наиболее популярных. Вспомните, что именно вы слышали не так? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить!
Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?
Тест, в котором нет неверных ответов
17 ноября 2023, 20:03
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Правда ли, что в «Песне про зайцев» Семен Семенович Горбунков пел «Станем мы храбрей, и как дважды два»?
Кажется, вы все эти песни слышали правильно. Всегда
Некоторые песни вы смогли разобрать, еще когда они только появились
Вы не разбираете половины слов в песнях, но они же не для того нужны, чтобы в них разбираться
Да и какая вообще разница, о чём там поют, — главное, чтобы настроение создавали подходящее