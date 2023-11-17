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    Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

    Тест, в котором нет неверных ответов

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    9 комментариев
    В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героев
    В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героевКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Очень много воспоминаний у нас с вами оставили песни, в которых мы что-то неправильно услышали и, не особенно разбираясь, продолжили их петь так, как нам показалось правильным. И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Впрочем, мы решили остановиться на девяти наиболее популярных. Вспомните, что именно вы слышали не так? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить!

    Эти исполнители в одной из своих песен пели о поиске крепкого алкоголя, прямо так и заявляя: «Водки найду»

    А у кого в песне Варвара жарила кур?

    В какой песне Al Bano твердил слушателям: «Пересчитай! Тебя обманули на 40 копеек, пересчитай»?

    Какая популярная в 90-х группа пела про овощевоз?

    Правда ли, что в «Песне про зайцев» Семен Семенович Горбунков пел «Станем мы храбрей, и как дважды два»?

    Правда, что группа Las Ketchup в своей песне Asereje пела полнейшую абракадабру «асере хе ха дехе» или мы всё неправильно услышали?

    А какое изречение подарила нам группа Shocking Blue своей песней Venus?

    Правда ли, что в своей песне «Чито-гврито» Вахтанг Кикабидзе обращался к некой Маргарите?

    А эту песню в России даже вполне себе «перевели», и в ней появились такие слова: «Давай наливай, поговорим. Будущий день покажется светлым, как сто балерин». Не будем мучить вас настоящим названием песни — помните хотя бы, кто ее исполнял?

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    Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

    Кажется, вы все эти песни слышали правильно. Всегда

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

    Некоторые песни вы смогли разобрать, еще когда они только появились

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

    Вы не разбираете половины слов в песнях, но они же не для того нужны, чтобы в них разбираться

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Все неправильно слышали слова этих песен. А что послышалось вам?

    Да и какая вообще разница, о чём там поют, — главное, чтобы настроение создавали подходящее

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    В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героев
    В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героевКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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