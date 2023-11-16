    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, сев

    765мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.95eur96.59

    СКА одержал четвертую победу подряд

    626
    обсудить

    В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Встреча проходила 16 ноября в Череповце. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

    Голы за СКА забили Борна Рендулич (15-я минута — в большинстве), Степан Фальковский (29), Николай Поляков (35 — в меньшинстве), Владимир Алистров (47) и Марат Хайруллин (60 — в пустые ворота).

    У «Северстали» отличились Данил Аймурзин (20) и Егор Степанов (47).

    Вратарь СКА Юхан Маттссон отбил 15 бросков из 17 по своим воротам. Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев справился с 24 бросками из 29.

    СКА продолжает занимать пятое место после 30 матчей регулярного чемпионата (17 побед, 13 поражений).

    Следующий матч петербургский клуб проведет в Ярославле против «Локомотива» 18 ноября.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКА
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close