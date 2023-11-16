СКА одержал четвертую победу подряд

В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Встреча проходила 16 ноября в Череповце. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Голы за СКА забили Борна Рендулич (15-я минута — в большинстве), Степан Фальковский (29), Николай Поляков (35 — в меньшинстве), Владимир Алистров (47) и Марат Хайруллин (60 — в пустые ворота).
У «Северстали» отличились Данил Аймурзин (20) и Егор Степанов (47).
Вратарь СКА Юхан Маттссон отбил 15 бросков из 17 по своим воротам. Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев справился с 24 бросками из 29.
СКА продолжает занимать пятое место после 30 матчей регулярного чемпионата (17 побед, 13 поражений).
Следующий матч петербургский клуб проведет в Ярославле против «Локомотива» 18 ноября.