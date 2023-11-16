Лауреатами премии «Просветитель» стали книги про климат и теневую экономику СССР

В ходе телемоста между Москвой, Берлином и Тель-Авивом, состоявшегося 16 ноября, назвали пять книг, ставших лауреатами премии «Просветитель» в разных номинациях. Премия вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке.



«Просветителя» в области естественных и точных наук получил химик Рамиз Алиев за книгу «Что случилось с климатом» (вышла в издательстве «Паулсен»), а в гуманитарных науках — историк Олег Хлевнюк за книгу «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР» («Новое литературное обозрение»).

