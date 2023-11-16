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    Книги

    Лауреатами премии «Просветитель» стали книги про климат и теневую экономику СССР

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    В ходе телемоста между Москвой, Берлином и Тель-Авивом, состоявшегося 16 ноября, назвали пять книг, ставших лауреатами премии «Просветитель» в разных номинациях. Премия вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке.

    «Просветителя» в области естественных и точных наук получил химик Рамиз Алиев за книгу «Что случилось с климатом» (вышла в издательстве «Паулсен»), а в гуманитарных науках — историк Олег Хлевнюк за книгу «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР» («Новое литературное обозрение»).

    Премию «Просветитель. Перевод» в области гуманитарных наук получила работа британского нейроученого Анила Сета «Быть собой: Новая теория сознания», которую перевела с английского Мария Десятова, книга вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн». В области естественных и точных наук — работа американского медика Сиддхартхы Мукерджи «Ген. Очень личная история» (перевод с английского Ольги Волковой и Ксении Сайфулиной, издательство Corpus).

    Специальную награду «ПолитПросвет» вручили историку Владиславу Аксенову за книгу «Война патриотизмов: Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи» (издательство «Новое литературное обозрение»). Также жюри особо отметило книгу политолога Александра Баунова «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры».

    Авторы книг-лауреатов получат по 10 000 евро. В прошлом году лауреатами премии стали книги о косатках и средневековой иконографии.

    Премия «Просветитель» вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Она была учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым. С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Председатель жюри — Александр Архангельский.

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