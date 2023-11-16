Редакция «Новой газеты» выбрала нового главреда. Муратов* кандидатуру не выдвигал

В редакции «Новой газеты» прошли выборы главного редактора. Признанный в России иноагентом нобелевский лауреат Дмитрий Муратов* свою кандидатуру в этот раз не выдвигал. Как сообщает 16 ноября телеграм-канал НГ, кандидат был всего один — Сергей Соколов. С сентября он исполнял обязанности руководителя газеты.
«Кандидат был один (второй — графа «Против всех»), и его поддержали 79 сотрудников из 84, имеющих право участвовать в голосовании. Пятеро — воздержались.
Следующие два года главным редактором «Новой» будет Сергей Соколов, до этого заместитель главного редактора и шеф-редактор газеты», — говорится в сообщении НГ.
Дмитрий Муратов остается в редакции в качестве издателя.
«Новая газета» выходила в РФ с апреля 1993 года, в 1995 году главным редактором стал Дмитрий Муратов, который в 2021 году был удостоен Нобелевской премии за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». 5 сентября 2022 года Басманный суд Москвы аннулировал у НГ лицензию СМИ. В апреле 2022 года покинувшими Россию журналистами было запущено онлайн-издание — «Новая газета. Европа»**. Сайт тут же был заблокирован Роскомнадзором. Генпрокуратура признала организацию нежелательной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
**Организация признана нежелательной на территории России.