Редакция «Новой газеты» выбрала нового главреда. Муратов* кандидатуру не выдвигал

В редакции «Новой газеты» прошли выборы главного редактора. Признанный в России иноагентом нобелевский лауреат Дмитрий Муратов* свою кандидатуру в этот раз не выдвигал. Как сообщает 16 ноября телеграм-канал НГ, кандидат был всего один — Сергей Соколов. С сентября он исполнял обязанности руководителя газеты.



«Кандидат был один (второй — графа «Против всех»), и его поддержали 79 сотрудников из 84, имеющих право участвовать в голосовании. Пятеро — воздержались.

Следующие два года главным редактором «Новой» будет Сергей Соколов, до этого заместитель главного редактора и шеф-редактор газеты», — говорится в сообщении НГ.