    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-в

    756мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.05eur93.14

    Генпрокуратура России признала нежелательным издание «Новая газета. Европа»*

    1142
    16 комментариев

    Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России «Новую Газету. Европа»* с регистрацией в Латвии. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.

    «Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», — сказано в сообщении.

    В Генпрокуратуре добавили, что «Новая газета. Европа» якобы клевещет о массовых нарушениях прав и свобод россиян, обвиняет Россию в «развязывании войны на Украине», совершении военных преступлений и т. д.

    «Новая газета» выпускалась в России с апреля 1993 года, в 1995 году главным редактором стал Дмитрий Муратов, который в 2021 году был удостоен Нобелевской премии за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». 5 сентября 2022 году Басманный суд Москвы аннулировал у «НГ» лицензию СМИ. В апреле 2022 года покинувшими Россию журналистами было запущено онлайн-издание — «Новая газета. Европа». Сайт тут же был заблокирован Роскомнадзором.

    *Организация признана нежелательной на территории России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close