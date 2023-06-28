Генпрокуратура России признала нежелательным издание «Новая газета. Европа»*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России «Новую Газету. Европа»* с регистрацией в Латвии. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.
«Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», — сказано в сообщении.
В Генпрокуратуре добавили, что «Новая газета. Европа» якобы клевещет о массовых нарушениях прав и свобод россиян, обвиняет Россию в «развязывании войны на Украине», совершении военных преступлений и
«Новая газета» выпускалась в России с апреля 1993 года, в 1995 году главным редактором стал Дмитрий Муратов, который в 2021 году был удостоен Нобелевской премии за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». 5 сентября 2022 году Басманный суд Москвы аннулировал у «НГ» лицензию СМИ. В апреле 2022 года покинувшими Россию журналистами было запущено онлайн-издание — «Новая газета. Европа». Сайт тут же был заблокирован Роскомнадзором.
*Организация признана нежелательной на территории России.