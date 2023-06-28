Генпрокуратура России признала нежелательным издание «Новая газета. Европа»*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России «Новую Газету. Европа»* с регистрацией в Латвии. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.



«Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», — сказано в сообщении.

