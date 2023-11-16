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    «Здесь погиб русский богатырь». Как теперь выглядит место гибели Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер»

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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Чуть менее трех месяцев назад в Тверской области разбился бизнесджет, внутри которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, трое из которых — пилоты и бортпроводница. Издание MSK1 показывает 16 ноября, как сейчас выглядит мемориал на месте крушения.

    Сейчас в поле, где были разбросаны обломки джета, установлен памятник в виде камня и информационный щит, на котором перечислены имена погибших вагнеровцев. О Евгении Пригожине сказано следующее: «Здесь погиб русский богатырь и великий полководец, создатель и руководитель сильнейшей армии мира». Мемориал уже успело занести снегом, но, судя по свежим следам от протекторов, народная тропа к нему пока не заросла.

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    В октябре президент России Владимир Путин обнародовал итоги экспертизы, проведенной после авиакатастрофы. По словам главы государства, в телах погибших обнаружились фрагменты ручных гранат, то есть взрыв был внутри. Также Путин выразил сожаление по поводу того, что не была проведена экспертиза на содержание в крови вагнеровцев следов алкоголя и наркотиков.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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