«Здесь погиб русский богатырь». Как теперь выглядит место гибели Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер»

Чуть менее трех месяцев назад в Тверской области разбился бизнесджет, внутри которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, трое из которых — пилоты и бортпроводница. Издание MSK1 показывает 16 ноября, как сейчас выглядит мемориал на месте крушения.
Сейчас в поле, где были разбросаны обломки джета, установлен памятник в виде камня и информационный щит, на котором перечислены имена погибших вагнеровцев. О Евгении Пригожине сказано следующее: «Здесь погиб русский богатырь и великий полководец, создатель и руководитель сильнейшей армии мира». Мемориал уже успело занести снегом, но, судя по свежим следам от протекторов, народная тропа к нему пока не заросла.
В октябре президент России Владимир Путин обнародовал итоги экспертизы, проведенной после авиакатастрофы. По словам главы государства, в телах погибших обнаружились фрагменты ручных гранат, то есть взрыв был внутри. Также Путин выразил сожаление по поводу того, что не была проведена экспертиза на содержание в крови вагнеровцев следов алкоголя и наркотиков.