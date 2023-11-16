Адвокатов Навального* внесли в перечень террористов и экстремистов

Трех адвокатов Алексея Навального* — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера — внесли в список террористов и экстремистов. Об этом стало известно в четверг, 16 ноября, из сообщения на сайте Росфинмониторинга.

В перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, указаны имена и места рождения адвокатов Навального.



Сергунина*, Кобзева* и Липцера* арестовали 14 октября по делу об участии в экстремистском сообществе.



Как пишет «Коммерсантъ», адвокатам Алексея Навального вменили то, что два года они передавали своему доверителю данные о действиях его соратников в России и за границей, а им — указания от него.



*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.