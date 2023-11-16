    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    763мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.46eur97.13

    Адвокатов Навального* внесли в перечень террористов и экстремистов

    2106
    39 комментариев

    Трех адвокатов Алексея Навального* — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера — внесли в список террористов и экстремистов. Об этом стало известно в четверг, 16 ноября, из сообщения на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, указаны имена и места рождения адвокатов Навального.

    Сергунина*, Кобзева* и Липцера* арестовали 14 октября по делу об участии в экстремистском сообществе.

    Как пишет «Коммерсантъ», адвокатам Алексея Навального вменили то, что два года они передавали своему доверителю данные о действиях его соратников в России и за границей, а им — указания от него.

    *Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    РосфинмониторингАдвокатыТеррористы и экстремисты
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 39

    Гость16 Ноя 2023 в 16:50
    а что не так?
    +0−0
    28030352916 Ноя 2023 в 16:47
    И поделом.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close