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    СМИ: Финляндия закроет несколько пунктов пропуска на границе с Россией

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    Правительство Финляндии примет решение частично закрыть границу с Россией — некоторые пункты пропуска продолжат работу, узнали финские журналисты.

    Как пишут СМИ в Суоми 16 ноября, «Финляндия закрывает несколько пунктов пропуска на восточной границе, но не все», однако конкретные названия не приводят.

    Одновременно появляются сообщения об ограничениях введённых для беженцев российской стороной, но официальных подтверждений этой информации так же нет.

    Точная информация о принятых мерах по границе будет оглашена в 14:30 по московскому времени на пресс-конференции с участием премьер-министра Петтери Орпо и министра внутренних дел Мари Рантанен.

    О ситуации на финской границе и беженцах на велосипедах — читайте и смотрите в репортаже «Фонтанки».

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