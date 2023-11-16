СМИ: финны потеряли беженцев на велосипедах: они резко перестали ехать из России

Российские пограничники начали разворачивать желающих попасть в Финляндию беженцев, пишут финские СМИ. Официального заявления на этот счет еще не было.
Как сообщают 16 ноября финские журналисты, просителей убежища больше не пускают через восточную границу. Что-то в политике российских пограничников изменилось со вчерашнего вечера, отмечают СМИ. После этого в Финляндию через восточную границу прибыла лишь горстка просителей убежища, тогда как ранее смогли проехать десятки людей.
Сирийский беженец, которого отказывались пускать на российской стороне, рассказал финским журналистам, что теперь беженцы будут пробовать попасть в Европу через границу России с Норвегией.
Как заявил финским журналистам офицер пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Вилле Куусисто, пока пограничный контроль не замечает ограничений на пересечение границы с российской стороны.
С шести утра на пограничные пункты в Юго-Восточной Финляндии не прибыло ни одного нового просителя убежища, сообщили финским журналистам в Пограничной службе региона. Ночью на пункты пропуска через границу прибыли пять просителей убежища.
Пока непонятно, как это отразится на планах финского правительства по закрытию границы с Россией. На фоне растущего потока беженцев (как это выглядело — смотрите здесь) они накануне начали готовить жесткие меры, вплоть до полного закрытия погранпереходов на восточной границе.
Госсовет Финляндии объявил, что решение будет принято 16 ноября, в четверг. А в 14:30 (по мск) состоится пресс-конференция, где его огласят.