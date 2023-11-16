СМИ: финны потеряли беженцев на велосипедах: они резко перестали ехать из России

Российские пограничники начали разворачивать желающих попасть в Финляндию беженцев, пишут финские СМИ. Официального заявления на этот счет еще не было.



Как сообщают 16 ноября финские журналисты, просителей убежища больше не пускают через восточную границу. Что-то в политике российских пограничников изменилось со вчерашнего вечера, отмечают СМИ. После этого в Финляндию через восточную границу прибыла лишь горстка просителей убежища, тогда как ранее смогли проехать десятки людей.

Сирийский беженец, которого отказывались пускать на российской стороне, рассказал финским журналистам, что теперь беженцы будут пробовать попасть в Европу через границу России с Норвегией.