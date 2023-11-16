Патрушев заявил об усилении противовоздушной обороны в ЦФО

В регионах Центрального федерального округа усилили работу ПВО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании 16 ноября. Его цитирует «Интерфакс».
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона», – заявил Патрушев.
Кроме того, на территориях, которые близко расположены к критически важным и потенциально опасным объектам, организовали патрулирование и приняли меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий, добавил секретарь Совбеза.
Он отметил, что правительство России предоставило граничащим с Украиной регионам необходимые средства для обустройства линий территориальной обороны. Также, по данным ТАСС, идет работа по актуализации перечней объектов топливно-энергетического комплекса.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 14 ноября дежурными средствами ПВО были сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Минувшим летом БПЛА неоднократно атаковали Москва-Сити.