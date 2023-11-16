Стрелял у школы и избил подростка. В Петербурге директор крупной фирмы стал подозреваемым в уголовном деле

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе у школы и избиении подростка. Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, им оказался директор крупной фирмы в Ленобласти.



Инцидент произошел еще в июне 2023 года. Вечером у школы № 438 на Новоцентральной улице неизвестный мужчина сначала несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а затем избил 17-летнего парня.



Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в октябре, а 15 ноября задержали подозреваемого. Им оказался директор компании, который проживает недалеко от школы. В ходе обыска у него изъяли пневматический пистолет.

