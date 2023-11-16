    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, сев

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.46eur97.13

    Стрелял у школы и избил подростка. В Петербурге директор крупной фирмы стал подозреваемым в уголовном деле

    2018
    5 комментариев

    В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе у школы и избиении подростка. Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, им оказался директор крупной фирмы в Ленобласти.

    Инцидент произошел еще в июне 2023 года. Вечером у школы № 438 на Новоцентральной улице неизвестный мужчина сначала несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а затем избил 17-летнего парня.

    Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в октябре, а 15 ноября задержали подозреваемого. Им оказался директор компании, который проживает недалеко от школы. В ходе обыска у него изъяли пневматический пистолет.

    Мотив подозреваемого пока неясен. Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Самое суровое наказание за хулиганство с использованием оружия — до семи лет лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаСтрельба у школыЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close