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    Грузовик заблокировал движение электричек от Калище до Петербурга

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    Пассажиры, которые ехали на работу со станции Калище в Петербург, опоздали из-за грузовика.

    Читатели «Фонтанки» утром 16 ноября сообщили, что электропоезда по маршруту Калище — Санкт-Петербург задерживаются на неопределённое время.

    Как уточнили в пресс-службе СЗППК, причиной сбоя в графике движения на Балтийском направлении стала вынужденная остановка грузового автомобиля. Инцидент произошел в половине восьмого утра на железнодорожном переезде 80 км перегона Лебяжье-Калище. Машина встала на путях из-за неисправности.

    Из-за этого пригородные поезда «Ласточка» из Петербурга до станции Калище и в обратную сторону задерживаются по отправлению более чем на час.

    «Специалисты ОЖД проводят мероприятия по освобождению железнодорожных путей», — сообщает пресс-служба.

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