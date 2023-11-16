Грузовик заблокировал движение электричек от Калище до Петербурга

Пассажиры, которые ехали на работу со станции Калище в Петербург, опоздали из-за грузовика.



Читатели «Фонтанки» утром 16 ноября сообщили, что электропоезда по маршруту Калище — Санкт-Петербург задерживаются на неопределённое время.



Как уточнили в пресс-службе СЗППК, причиной сбоя в графике движения на Балтийском направлении стала вынужденная остановка грузового автомобиля. Инцидент произошел в половине восьмого утра на железнодорожном переезде 80 км перегона Лебяжье-Калище. Машина встала на путях из-за неисправности.



Из-за этого пригородные поезда «Ласточка» из Петербурга до станции Калище и в обратную сторону задерживаются по отправлению более чем на час.

