Двое пожилых петербуржцев «обезопасили» банковские счета на 15 миллионов

Мошенники обманули двух пожилых мужчин из Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, общая сумма ущерба составила почти 15 миллионов рублей.



По предварительным данным, в начале ноября 82-летнему пенсионеру неизвестные позвонили через WhatsApp. Они представились сотрудниками полиции и заявили, что счета мужчины под угрозой и нужно срочно их обезопасить. Для этого необходимо было перевести деньги на «спецсчет», что пенсионер и сделал. Мошенникам утекло более 9,5 миллионов рублей.



Обезопасить счета предложили и инженеру конструкторского бюро по проектированию боевых кораблей. Предварительно, с конца октября ему названивал мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он уверял, что некие мошенники завладели персональными данными петербуржца. Чтобы предотвратить действия злоумышленников, «сотрудник службы безопасности» уговорил мужчину взять кредит на максимальную возможную сумму и перевести все деньги на безопасный счет. Инженер так и сделал, оформив сразу несколько кредитов. Мошенники обогатились на 5,3 млн рублей.

