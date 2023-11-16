    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, сев

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.46eur97.13

    Двое пожилых петербуржцев «обезопасили» банковские счета на 15 миллионов

    3665
    52 комментария

    Мошенники обманули двух пожилых мужчин из Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, общая сумма ущерба составила почти 15 миллионов рублей.

    По предварительным данным, в начале ноября 82-летнему пенсионеру неизвестные позвонили через WhatsApp. Они представились сотрудниками полиции и заявили, что счета мужчины под угрозой и нужно срочно их обезопасить. Для этого необходимо было перевести деньги на «спецсчет», что пенсионер и сделал. Мошенникам утекло более 9,5 миллионов рублей.

    Обезопасить счета предложили и инженеру конструкторского бюро по проектированию боевых кораблей. Предварительно, с конца октября ему названивал мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он уверял, что некие мошенники завладели персональными данными петербуржца. Чтобы предотвратить действия злоумышленников, «сотрудник службы безопасности» уговорил мужчину взять кредит на максимальную возможную сумму и перевести все деньги на безопасный счет. Инженер так и сделал, оформив сразу несколько кредитов. Мошенники обогатились на 5,3 млн рублей.

    Возбуждены уголовные дела.

    Ранее Минфин предложил банкам брать на себя некоторую ответственность за украденные деньги клиентов из-за мошенников, оплачивая часть ущерба. Якобы это замотивирует банки активнее бороться со злоумышленниками.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиТелефонные мошенники
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 52

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    52
    close