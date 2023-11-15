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    Путин наградил Памфилову и рассказал о важности честных выборов

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    2 комментария

    Четкая организация выборов имеет решающее значение для внутренней политической стабильности России, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов в резиденции в Ново-Огарево.

    Он отметил, что избирательные комиссии являются важнейшими государственными институтами, поскольку органы власти в России избираются гражданами на прямых выборах. Он отметил, что избиркомы должны действовать независимо и коллегиально, принимая решения на основании закона и внутреннего контроля. Российский президент считает, что в стране удалось добиться существенного роста доверия к выборам и всей избирательной системе.

    «Четкая организация выборов — <...> имеет важное, если не сказать определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности», — завил Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

    Он отметил, что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность.

    Путин предупредил, что любые попытки внутреннего и внешнего вмешательства в выборы РФ будут решительно пресекаться.

    По его словам, применение видеонаблюдения за выборами — одна из эффективных форм гражданского контроля. При этом нигде в мире видеонаблюдение не используется настолько широко, как в РФ, подчеркнул президент.

    Также президент отметил роль IT-сервисов в избирательных процедурах. По его словам, они выводят выборы на новый уровень и воспринимаются как норма, а не новация.

    Затем Владимир Путин вручил главе Центризбиркома Элле Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени, сообщает ТАСС. Также государственные награды из рук президента получили Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко — это сотрудники избирательных комиссий ДНР, уточняет госагентство.

    Получая награду, Элла Памфилова заявила, что в ходе сентябрьских выборов в Волновахе ее коллеги получили травмы. «Честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики», — отметила глава ЦИК.

    В финале президент Путин заявил: «Мы еще с вами поработаем. Вы, во всяком случае, еще точно поработаете».

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    Владимир Путин
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    Комментарии 2

    RR_197815 Ноя 2023 в 18:37
    Ага.
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