Путин наградил Памфилову и рассказал о важности честных выборов

Четкая организация выборов имеет решающее значение для внутренней политической стабильности России, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов в резиденции в Ново-Огарево. Он отметил, что избирательные комиссии являются важнейшими государственными институтами, поскольку органы власти в России избираются гражданами на прямых выборах. Он отметил, что избиркомы должны действовать независимо и коллегиально, принимая решения на основании закона и внутреннего контроля. Российский президент считает, что в стране удалось добиться существенного роста доверия к выборам и всей избирательной системе.

«Четкая организация выборов — <...> имеет важное, если не сказать определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности», — завил Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность.

Путин предупредил, что любые попытки внутреннего и внешнего вмешательства в выборы РФ будут решительно пресекаться. По его словам, применение видеонаблюдения за выборами — одна из эффективных форм гражданского контроля. При этом нигде в мире видеонаблюдение не используется настолько широко, как в РФ, подчеркнул президент. Также президент отметил роль IT-сервисов в избирательных процедурах. По его словам, они выводят выборы на новый уровень и воспринимаются как норма, а не новация.

Затем Владимир Путин вручил главе Центризбиркома Элле Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени, сообщает ТАСС. Также государственные награды из рук президента получили Вячеслав Дзюба, Наталья Дзюба, Татьяна Московчук и Инна Охременко — это сотрудники избирательных комиссий ДНР, уточняет госагентство.

Получая награду, Элла Памфилова заявила, что в ходе сентябрьских выборов в Волновахе ее коллеги получили травмы. «Честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики», — отметила глава ЦИК.