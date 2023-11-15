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    В Петербурге суд отказался признать дореволюционными торговые бани Екимовой

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    Куйбышевский районный суд Петербурга отказал градозащитникам, которые добивались признания дореволюционными постройки торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, 4. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Ответчиком по иску выступило СПб ГУП «ГУИОН». Группа петербуржцев требовала признать незаконным технический учет года постройки зданий — 1948 год — и объединение четырнадцати литер дома № 4 в одну литеру А, произведенное в 2003 году.

    По информации градозащитников, здания были возведены в 1813 и 1826 годах. Как сообщает градозащитный telegram-канал «SOS СПб Снос», истцы намерены обжаловать решение первой инстанции.

    В качестве заинтересованного лица по делу выступила компания «Специализированный застройщик Пегас» (связанное с ГК «ПИК», которая приобрела участок в 2021 году). Здание снесли в апреле 2022 года

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