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    Дело Треповой*

    Первые фото из зала суда

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию из зала суда над Дарьей Треповой*. Оперативные (и не только) новости можно читать в нашем официальном тг-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном. *Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Процесс по делу обвиняемой в теракте Дарьи Треповой* начался в Петербурге 15 ноября. В суде толпа журналистов и слушателей.
    Дарью Трепову доставили в здание Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной.

    Слушает дело судья 2 ЗОВС Тимур Жидков в составе коллегии из трех судей на выездном заседании. Обвинение представляет Генпрокуратура, интересы Треповой адвокат Даниил Берман.Это первое слушание по существу, прокурор должен будет зачитать обвинительное заключение и определить порядок исследования доказательств вины Треповой.

    Судя по всему, в суд пришло довольно много свидетелей по делу. Вероятно, обвинение сегодня не ограничится чтением обвинительного заключения. Дарью завели в «аквариум». Шесть конвоиров из МВД расположились вокруг клетки. Рядом еще один пристав и двое ОМОНовцев.

    © Фонтанка.Ру
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