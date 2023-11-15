Воронежские власти помогут пенсионерке, которую сын с невесткой оставили у дверей российского консульства в Мексике

Власти Воронежской области окажут помощь 73-летней женщине, которую сын с невесткой оставили у дверей российского консульства в Мексике. Пенсионерку поселят в одном из пансионатов региона, сообщил 15 июня РИА Новости представитель областного правительства.



Собеседник агентства рассказал, что проблемой женщины, которая может передвигаться только на коляске, занимаются специалисты регионального министерства соцзащиты. Ей помогут также добраться из Москвы до Воронежа.



Напомним, пенсионерка продала все свое имущество и в 2022 году отправилась за океан вместе с сыном и его женой. Семья рассчитывала нелегально пересечь границу и попасть в США, но им помешала миграционная служба. В итоге мужчина смог попасть в Штаты вместе с женой-украинкой по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства. Проживающие в Мексике россияне и сотрудники посольства помогли ей поправить здоровье и разместиться в гостинице, а после и купить билет до Москвы. Оттуда пенсионерка планировала уехать в Воронеж и снять комнату.

