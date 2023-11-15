Россиянин оставил пожилую мать у дверей консульства России в Мексике и уехал с женой в США

Россиянин оставил пожилую мать у дверей российского консульства в Мексике и уехал в США. 73-летняя женщина передвигается на коляске. Дипломаты смогли отправить ее в Россию, но переживают, что у нее нет ни квартиры, ни родственников.



Пенсионерка продала все свое имущество и в 2022 году отправилась за океан вместе с сыном и его женой. Семья рассчитывала нелегально пересечь границу и попасть в США, но им помешала миграционная служба. В итоге мужчина смог попасть в Штаты вместе с женой-украинкой по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства, рассказал 15 ноября РИА Новости консул Александр Иващенко. Из-за болей в спине пенсионерка не может ходить и передвигается на коляске. Также у нее диагностирована гипертония.

