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    Россиянин оставил пожилую мать у дверей консульства России в Мексике и уехал с женой в США

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    Россиянин оставил пожилую мать у дверей российского консульства в Мексике и уехал в США. 73-летняя женщина передвигается на коляске. Дипломаты смогли отправить ее в Россию, но переживают, что у нее нет ни квартиры, ни родственников.

    Пенсионерка продала все свое имущество и в 2022 году отправилась за океан вместе с сыном и его женой. Семья рассчитывала нелегально пересечь границу и попасть в США, но им помешала миграционная служба. В итоге мужчина смог попасть в Штаты вместе с женой-украинкой по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства, рассказал 15 ноября РИА Новости консул Александр Иващенко. Из-за болей в спине пенсионерка не может ходить и передвигается на коляске. Также у нее диагностирована гипертония.

    Проживающие в Мексике россияне и сотрудники посольства помогли ей поправить здоровье и разместиться в гостинице, а после и купить билет на родину. При этом в России женщину никто не ждет и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери, отметил консул.

    Утром пенсионерка прибудет в Москву, откуда рассчитывает добраться до Воронежа и снять комнату.

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