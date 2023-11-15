«Полтела под машиной». В центре Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку

Беременная петербурженка оказалась в больнице после поездки на такси, которая, едва начавшись, закончилась для неё под машиной.
36-летнюю жительницу Красносельского района на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.
Её привезли с улицы Восстания, 1. Предполагалось, что оттуда петербурженка уедет на такси — и вовсе не в больницу.
«Фонтанке» она уточнила, что машину для неё вызвала подруга, но сесть в салон не удалось — водитель поехал раньше и уронил её на землю.
«Поставила одну ногу в такси, и машина поехала, — рассказала она, предположив, что автомобиль был с коробкой-автоматом. — Видимо, водитель убрал ногу с тормоза, машина покатилась, и он перепутал и дал газу. Я упала. Полтела под машиной, он меня ещё, наверное, метр протащил в таком положении».
В больнице женщина не задержалась. Как говорит, не было возможности: дома её ждал ребёнок.
По её словам, машину для неё заказывали через «Яндекс.Такси». «Фонтанка» обратилась к сервису за комментарием.
UPD: В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что женщина обратилась в полицию накануне и рассказала, что водитель начал движение, не убедившись, что она села в салон. Результатом стало её падение. Полицейские проводят проверку по инциденту с такси.