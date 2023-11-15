«Полтела под машиной». В центре Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку

Беременная петербурженка оказалась в больнице после поездки на такси, которая, едва начавшись, закончилась для неё под машиной.



36-летнюю жительницу Красносельского района на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.



Её привезли с улицы Восстания, 1. Предполагалось, что оттуда петербурженка уедет на такси — и вовсе не в больницу.



«Фонтанке» она уточнила, что машину для неё вызвала подруга, но сесть в салон не удалось — водитель поехал раньше и уронил её на землю.

