ВТБ увеличил в 2023 году кредитование жилого строительства в Петербурге на 35% — до 247 млрд рублей

ВТБ увеличил объем кредитных соглашений, заключенных с застройщиками в Петербурге и Ленобласти, на 35% в 2023 году — до 247 млрд рублей, сообщил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

По его словам, Санкт-Петербург входит в число лидеров по объемам проектного финансирования в строительной отрасли среди регионов России. Среди последних крупных сделок он назвал новую кредитную линию на 4,9 млрд рублей, открытую холдингу Setl Group на финансирование строительства третьей очереди жилого комплекса «Дворцовый фасад» в Петродворцовом районе Петербурга. Ранее ВТБ открыл Setl Group кредитную линию на 5,13 млрд рублей для строительства второй очереди этого ЖК. Всего же в настоящее время банк финансирует строительство с использованием счетов эскроу пяти проектов холдинга в Петербурге и Калининградской области.