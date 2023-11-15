    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur97.78

    ВТБ увеличил в 2023 году кредитование жилого строительства в Петербурге на 35% — до 247 млрд рублей

    202
    обсудить

    ВТБ увеличил объем кредитных соглашений, заключенных с застройщиками в Петербурге и Ленобласти, на 35% в 2023 году — до 247 млрд рублей, сообщил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

    По его словам, Санкт-Петербург входит в число лидеров по объемам проектного финансирования в строительной отрасли среди регионов России. Среди последних крупных сделок он назвал новую кредитную линию на 4,9 млрд рублей, открытую холдингу Setl Group на финансирование строительства третьей очереди жилого комплекса «Дворцовый фасад» в Петродворцовом районе Петербурга. Ранее ВТБ открыл Setl Group кредитную линию на 5,13 млрд рублей для строительства второй очереди этого ЖК. Всего же в настоящее время банк финансирует строительство с использованием счетов эскроу пяти проектов холдинга в Петербурге и Калининградской области.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close